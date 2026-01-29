SP 88 Sangrina: botta e risposta tra Nucci e Saia

La sindaca di Santâ€™Angelo del Pesco attacca duramente il presidente della Provincia di Isernia, che replica mostrando interventi giÃ programmati e invita i cittadini a un incontro pubblico.

La Strada Provinciale 88, collegamento fondamentale con la superstrada Sangritana, Ã¨ al centro di un acceso scontro tra Nunzia Nucci, sindaca di Santâ€™Angelo del Pesco, e Daniele Saia, presidente della Provincia di Isernia.

Nucci ha denunciato la situazione critica del tratto, interrotto al traffico pesante dal 2017, con buche profonde, frane e assenza di bitumatura da anni. Â«Automobilisti e cittadini, avete mai visto il Presidente Saia spendere una sola parola a difesa della SP88?Â», ha dichiarato, sottolineando come la strada sia essenziale per collegare ospedali e territori di tre province. La sindaca ha invitato i cittadini a documentare lo stato della strada e, in mancanza di interventi della Provincia, a organizzarsi autonomamente, anche raccogliendo fondi per la manutenzione.

La replica di Saia non si Ã¨ fatta attendere. Il presidente ha chiarito che la sindaca Ã¨ sempre stata aggiornata sulla pianificazione degli interventi. Per il tratto da Santâ€™Angelo del Pesco a Burrone Canale Ã¨ giÃ stato affidato un intervento di bitumatura del valore di 80 mila euro, pronto a partire non appena le condizioni meteo lo permetteranno. A questi si aggiungono ulteriori 63 mila euro destinati alle strade comunali e lavori di manutenzione ordinaria.

Inoltre, il progetto di fattibilitÃ tecnico-economica per la messa in sicurezza di ponti e viadotti sulla SP 88 prevede 11 interventi su 12 totali sulla Sangrina, per un valore complessivo di circa 3 milioni di euro, in attesa dei pareri della Conferenza dei Servizi. Saia ha invitato i cittadini a un incontro pubblico il 7 febbraio alle 11:30 in piazza dei Caduti a Santâ€™Angelo del Pesco, per discutere della situazione in maniera trasparente.

Clima pre-elettorale

Lo scontro arriva in un contesto politico giÃ caldo: in primavera sono attesi i rinnovi del sindaco di Agnone e del presidente della Provincia di Isernia, mentre Nucci si presenterÃ al rinnovo come sindaca di Santâ€™Angelo del Pesco. La contesa ha anche una chiara connotazione politica: Saia Ã¨ alla guida di una lista civica orientata al centro-sinistra, mentre Nucci Ã¨ vicina al centro-destra, elemento che contribuisce ad alimentare il clima di tensione pre-elettorale.

Lo scontro tra le due autoritÃ evidenzia dunque non solo le questioni di viabilitÃ e sicurezza della SP 88, ma anche le dinamiche politiche locali, con la comunitÃ che osserva attentamente le mosse dei contendenti in vista delle elezioni.