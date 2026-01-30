Maltempo dell’Epifania: 150mila euro per mettere in sicurezza il fiume Volturno a Sesto Campano

Il forte maltempo dell’Epifania ha messo a dura prova il territorio di Sesto Campano, dove la piena del fiume Volturno ha minacciato da vicino abitazioni, edifici ed infrastrutture. Di fronte al rischio concreto per la sicurezza dei residenti, il sindaco Eustachio Macari, in veste di autorità di Protezione civile, ha immediatamente segnalato alla Regione Molise il rischio e gli eventuali danni che provocherebbe l’innalzamento e la fuoriuscita del fiume, chiedendo un intervento urgente.

L’ente ragionale ha accolto la richiesta e ha predisposto un finanziamento da 150mila euro per il ripristino di una parte dell’argine eroso dalla forza dell’acqua. Le opere sono finalizzate a riportare il Volturno alle condizioni precedenti all’evento calamitoso e a ridurre il rischio di ulteriori criticità.



“Le intense e prolungate precipitazioni, in ultimo quelle registrate nelle giornate tra il 6 e l’8 gennaio – spiega il primo cittadino – hanno infatti modificato in modo significativo la struttura delle sponde, con effetti potenzialmente pericolosi per la pubblica e privata incolumità. La forza della corrente ha causato una marcata erosione degli argini, un indebolimento della base delle scarpate, il crollo di porzioni di terreno e la formazione di pendii ripidi e instabili. A questo si aggiungono lo sradicamento e l’inclinazione di alberi e arbusti, il loro trascinamento parziale nel letto del fiume e, infine, l’accumulo di materiale legnoso e detriti che ostacolano il regolare scorrimento delle acque. In alcuni punti, il letto del fiume si è avvicinato alle abitazioni, aumentando il rischio in caso di nuove piene”.

Gli interventi previsti comprendono la rimozione dei sedimenti dall’alveo, l’asportazione degli arbusti, delle piante cadute e del materiale legnoso, oltre alla sistemazione e al rimodellamento dell’argine nel tratto interessato. Opere necessarie per arrestare l’erosione e incrementare i livelli di salvaguardia dell’area. Oltre agli interventi immediati, la Regione Molise si è impegnata anche a redigere un progetto complessivo per la messa in sicurezza dell’intero tratto del fiume Volturno, da Roccaravindola fino al comune di Sesto Campano.



“La tutela dei cittadini e del territorio deve rappresentare, sempre, la priorità per ogni amministrazione – sottolinea il sindaco Macari – Dopo il maltempo dell’Epifania ci siamo trovati di fronte, per l’ennesima volta, ad una situazione di rischio concreto, con il fiume pericolosamente vicino alle abitazioni. Per questo abbiamo agito con la massima tempestività, interessando la Regione Molise. L’ente regionale ha risposto con grande celerità alla nostra segnalazione, facendo tutto quanto di propria competenza per consentire un intervento immediato. Il finanziamento stanziato ci permetterà di agire sui danni che si sono verificati e di avviare un percorso di messa in sicurezza più ampio del Volturno. Si tratta di un’ulteriore dimostrazione di come la collaborazione tra enti possa dare risposte rapide ed efficaci alle comunità”.

