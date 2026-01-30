Digitale, orientamento e lavoro: ad Agnone un incontro per i giovani dai 16 ai 34 anni

Il 2 febbraio 2026 dalle 9:30 alle 12:30 i ragazzi dai 16 ai 34 anni sono invitati a partecipare allâ€™incontro del progetto Molidig â€“ Molise Digitale per sperimentare strumenti innovativi utili anche per il mondo del lavoro. Sperimentare ed apprendere lâ€™utilizzo delle nuove tecnologie digitali per lâ€™inclusione sociale e per favorire lâ€™ingresso nel mondo del lavoro

. Il Comune di Agnone (IS) invita giovani e famiglie a partecipare all'incontro in programma nell'ambito del progetto "Molidig â€“ Molise Digitale", iniziativa finanziata dal fondo per la Repubblica Digitale Impresa Sociale nell'ambito dell'avviso "Dritti al Punto", dedicata all'alfabetizzazione digitale e all'uso consapevole delle tecnologie connesse al web e all'intelligenza artificiale. L'evento, in programma lunedÃ¬ 2 febbraio 2026, dalle ore 09:30 alle ore 12:30, nella Sala Consiliare di Palazzo San Francesco ad Agnone, Ã¨ rivolto specificamente a studenti dai 16 anni in su, studenti universitari, laureati e giovani NEET (Neither in Employment nor in Education or Training) fino all'etÃ di 34 anni, insieme alle loro famiglie. L'incontro rappresenta un'occasione unica di partecipazione attiva e sperimentazione diretta. I partecipanti avranno infatti l'opportunitÃ di cimentarsi con "AleagonÂ®: il gioco della serendipitÃ e del decision making", uno strumento innovativo per la didattica e l'orientamento interattivo che Ã¨ stato protagonista di workshop di diffusione della cultura e dell'innovazione premiati nel 2024 e nel 2025 dallo European Inventor Network dell'Ufficio Brevetti Europeo (EPO). L'obiettivo principale dell'incontro Ã¨ sensibilizzare i giovani e le famiglie del territorio sull'importanza di un utilizzo consapevole e responsabile delle tecnologie digitali, motivandoli alla partecipazione ai successivi percorsi formativi gratuiti.

A partire dal mese di febbraio, infatti, prenderanno avvio incontri di formazione completamente gratuita che accompagneranno i ragazzi attraverso un percorso mirato alle esigenze della fascia giovanile. Durante i vari appuntamenti si affronteranno tematiche come l'alfabetizzazione digitale di base e l'utilizzo etico e consapevole delle tecnologie ICT, con particolare attenzione alla sicurezza informatica e all'uso dell'intelligenza artificiale.

Ampio spazio sarÃ dedicato all'orientamento allo studio e al lavoro, fornendo ai giovani strumenti concreti per la ricerca attiva dellâ€™impiego desiderato e per costruire il proprio futuro professionale in un contesto sempre piÃ¹ digitalizzato. L'amministrazione comunale ritiene strategico investire nella formazione digitale delle nuove generazioni, riconoscendo nelle competenze digitali un elemento fondamentale per l'inclusione sociale e l'inserimento nel mondo del lavoro. Il progetto "Molidig â€“ Molise Digitale" si configura pertanto come un'opportunitÃ preziosa per i giovani del territorio e per le loro famiglie, che potranno acquisire strumenti e conoscenze indispensabili per navigare con consapevolezza e sicurezza nel mondo digitale. Un Progetto selezionato e sostenuto dal fondo per la Repubblica Digitale Impresa Sociale.

Per informazioni: Segretario Generale - Dott.ssa Maria Teresa Miraldi Tel. 0865 723203