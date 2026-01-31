Capracotta, una Pigotta per ogni nuovo nato: il Comune aderisce allâ€™iniziativa UNICEF

Capracotta, una Pigotta per ogni nuovo nato. Iniziativa UNICEF "Per ogni bambino nato, un bambino salvato" Il Comune di Capracotta ha programmato un gesto di grande valore sociale e solidale: la donazione di una Pigotta Unicef ai nuovi nati nel comune alto molisano nellâ€™ultimo quinquennio. L'iniziativa parte dallâ€™adesione alla campagna Unicef "Per ogni bambino nato, un bambino salvato" e rappresenta un atto concreto di gentilezza e solidarietÃ .

Le Pigotte, bambole di pezza realizzate a mano per lâ€™occasione dai volontari del Comitato Provinciale di Isernia per lâ€™Unicef, sono il simbolo di un impegno collettivo per garantire un futuro migliore ai bambini in difficoltÃ nei paesi in via di sviluppo. Ogni Pigotta adottata consente infatti all'Unicef di fornire un kit salvavita a un bambino che vive in condizioni di emergenza di malnutrizione a causa di guerre, catastrofi ambientali o siccitÃ .

La cerimonia di consegna si terrÃ sabato 7 febbraio, alle ore 11,30, nella Sala Consiliare. Durante l'evento i Rappresentanti Unicef consegneranno ai genitori una lettera di felicitazioni per lâ€™arrivo del loro bambino, nato sotto il segno della solidarietÃ , e allâ€™Amministrazione Comunale un attestato di adesione e di ringraziamento.