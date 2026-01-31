C’è più gioia nel dare: nasce il progetto di Medicina Solidale di Prossimità della Caritas di Trivento

In un tempo segnato da fragilità sociali e sanitarie, la Caritas Diocesana di Trivento sceglie di stare accanto alle persone più vulnerabili con un gesto concreto di cura e vicinanza.

Nasce così il progetto “Medicina solidale di prossimità”, un’iniziativa pensata per portare ascolto, assistenza e presenza umana nei piccoli paesi di montagna della diocesi, con particolare attenzione agli anziani e a chi vive la solitudine. Un cammino di servizio che unisce competenza medica e carità evangelica, per ricordare che prendersi cura significa prima di tutto farsi prossimo.

La Caritas Diocesana di Trivento, alla luce della perdurante situazione di difficoltà sociale e sanitaria che sta interessando il nostro territorio, desidera promuovere un progetto di “medicina solidale di prossimità”, con l’obiettivo di sostenere e accompagnare le persone più fragili delle nostre comunità. L’iniziativa prevede incontri e visite mediche periodiche nei piccoli paesi di montagna della diocesi, con un’attenzione particolare agli anziani, affinché possano sentirsi ascoltati, seguiti e supportati non solo nelle fragilità legate alla salute fisica, ma anche in quelle interiori e relazionali.

La solitudine, infatti, genera spesso tristezza, sconforto e sofferenza: per questo il progetto vuole offrire anche una presenza umana capace di portare conforto, vicinanza e speranza. Per rendere possibile questo servizio, la Caritas di Trivento è alla ricerca di medici e infermieri in pensione e non, che desiderino donare una parte del proprio tempo, delle proprie competenze e della propria esperienza al servizio del prossimo. fai titolo Si tratta di un gesto di grande valore umano e cristiano, che richiama la nostra vocazione più profonda: fare il bene gratuitamente, senza attendersi nulla in cambio.

Come ci insegna il Vangelo, ciò che si dona con amore non va mai perduto, ma ritorna ad abitare i nostri cuori, perché «C'è più gioia nel dare che nel ricevere» La solidarietà e la carità non sono mai contro di noi: sono un bene prezioso che ci accompagna e ci arricchisce come persone e come comunità.

Coloro che desiderano aderire al progetto, “Medicina solidale di prossimità” che non si sostituisce al servizio di medicina di base, possono scrivere al seguente indirizzo email: caritastrivento@gmail.com, oppure telefonare ai dottori: Mino Dentizzi (329.2508093) Luigi Rosato (339.1288050), e l’infermiera Enrica Sciullo (328.0928208).

fin d’ora tutte e tutti per l’attenzione, la disponibilità e la sensibilità che vorranno dimostrare verso questa iniziativa di vicinanza e cura agli abitanti del nostro territorio. Trivento,

Sac. Alberto Conti Direttore Caritas Trivento