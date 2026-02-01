Francesco Menna: “No alla violenza, solidarietà alle forze dell’ordine e al poliziotto abruzzese"

Esprimo la mia piena vicinanza e solidarietà alle forze dell’ordine e, in particolare, all’agente abruzzese rimasto ferito durante i gravi disordini avvenuti a Torino. Colpire chi indossa una divisa significa colpire lo Stato, la legalità e la sicurezza di tutti noi.

Le forze dell’ordine operano quotidianamente con professionalità, senso del dovere e spirito di servizio, spesso in condizioni difficili e con organici insufficienti, garantendo comunque l’ordine pubblico e la tutela dei cittadini. A loro va il nostro rispetto e il nostro sostegno senza riserve.

I gravi danni che il governo guidato da Giorgia Meloni sta arrecando al Paese si contrastano attraverso il confronto politico, la partecipazione democratica e il rispetto delle regole, mai con la violenza o con l’aggressione a chi serve lo Stato. La violenza non è mai accettabile.

Difendere la legalità significa schierarsi, senza ambiguità, dalla parte delle istituzioni democratiche e di chi ogni giorno lavora per garantire la sicurezza di tutti.

Il Sindaco di Vasto

Francesco Menna