Aggrediti durante il servizio a Torino: la solidarietÃ  del Capo della Polizia ai poliziotti feriti

Sono stati pochi minuti, che sono sembrati interminabili, quelli vissuti da Alessandro e Lorenzo, poliziotti del Reparto mobile di Padova, in strada, ieri sera, durante un servizio di ordine pubblico a Torino.

Erano li per garantire la sicurezza di una manifestazione pubblica, ma sono stati aggrediti, malmenati e insultati, insieme a tanti altri appartenenti alle Forze di polizia.