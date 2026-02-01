Aggrediti durante il servizio a Torino: la solidarietÃ  del Capo della Polizia ai poliziotti feriti

Sono stati pochi minuti, che sono sembrati interminabili, quelli vissuti da Alessandro e Lorenzo, poliziotti del Reparto mobile di Padova, in strada, ieri sera, durante un servizio di ordine pubblico a Torino.
Erano li per garantire la sicurezza di una manifestazione pubblica, ma sono stati aggrediti, malmenati e insultati, insieme a tanti altri appartenenti alle Forze di polizia.
A loro, che adesso stanno bene dopo essere stati curati in ospedale, Ã¨ arrivata la vicinanza del #CapodellaPolizia Vittorio Pisani, che li ha chiamati ed ha indirizzato a tutti i feriti e ai poliziotti impiegati nel servizio di ordine pubblico, parole di solidarietÃ e sostegno attraverso una lettera pubblicata sul sito della Polizia di Stato, raggiungibile al link https://www.poliziadistato.it/.../3268697f4bd937ecd993507083