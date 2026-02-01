Roccavivara: lutto a Canneto per la scomparsa di don Alfonso Cerrone, rettore del Santuario

La diocesi di Trivento piange don Alfonso Cerrone, rettore del Santuario di Santa Maria di Canneto (Roccavivara), scomparso oggi pomeriggio. La camera ardente sarà allestita domani, 2 febbraio, presso il Santuario, mentre le esequie saranno celebrate martedì 3 febbraio alle 15 nella Cattedrale di Trivento.

In una nota, la comunità di Canneto lo ricorda come “un uomo che ha vissuto le Beatitudini con umiltà e fedeltà, nel silenzioso combattimento contro il proprio io, per aderire sempre più al Vangelo. È tornato al Padre nel giorno del Signore, nella pienezza della vita promessa”. Molti fedeli stanno condividendo ricordi e messaggi di cordoglio, sottolineando la dedizione e la spiritualità di don Alfonso. Il suo esempio continuerà a guidare la comunità del santuario.