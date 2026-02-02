Giornata Mondiale delle Zone Umide 2026: a Salcito un viaggio tra natura, biodiversità e patrimonio culturale

SALCITO (CB) – In occasione della Giornata Mondiale delle Zone Umide 2026, Legambiente Molise promuove un appuntamento speciale per valorizzare l'importanza vitale degli ecosistemi acquatici. L'evento, dal titolo "Zone Umide e conoscenza tradizionale: celebrare il patrimonio culturale molisano", si terrà a Salcito (CB) domenica 8 febbraio 2026. L'iniziativa rientra nella campagna nazionale di Legambiente che quest'anno assume un valore storico: il 2026 segna infatti il 50° anniversario della ratifica italiana della Convenzione di Ramsar, il primo trattato globale per la tutela di questi preziosi habitat. Nonostante l'Italia sia al quarto posto in Europa per numero di siti Ramsar riconosciuti, la tutela di questi ambienti resta fragile.

Come evidenziato dal report di Legambiente "Ecosistemi acquatici 2026", circa il 25% delle specie dipendenti dalle zone umide è oggi minacciato di estinzione a causa della crisi climatica e delle pressioni antropiche. L'evento di Salcito è uno degli oltre 60 appuntamenti organizzati da Legambiente a partire dallo scorso fine settimana in tutta Italia per chiedere una maggiore protezione del capitale naturale del Paese. L'iniziativa si propone di esplorare il legame profondo tra l'acqua, la vegetazione e l'eredità culturale del territorio, offrendo ai partecipanti un'esperienza di conoscenza diretta della salute degli ecosistemi locali.

Il Programma della Giornata Le attività si svolgeranno dalle ore 8,30 alle ore 13,00 secondo il seguente calendario: · Ore 8,30 – 11,15: Escursione interpretativa. Il ritrovo è fissato in Piazza Michele Pietravalle a Salcito. I partecipanti saranno accompagnati da Danilo Tucci (guida AIGAE) e dalla dott.ssa Valeria Papili (Legambiente Molise) in un percorso narrativo per comprendere le interazioni tra flora e acqua. ·

Ore 11,30 – 13,00: Sessione di etnobotanica. La mattinata si concluderà con un approfondimento scientifico curato dal Prof. Bruno Paura, dedicato alle piante degli ambienti umidi e al loro legame con le tradizioni umane, presso la ex scuola in Via XXIV Maggio di Salcito Informazioni Utili e Attrezzatura Per partecipare in sicurezza e garantire il massimo comfort durante l'attività all'aperto, l'organizzazione comunica le seguenti disposizioni: ·

Calzature obbligatorie: è richiesto l'uso di scarpe da trekking o da trail running. · Abbigliamento consigliato: si suggerisce di indossare un k-way, un piumino leggero o una giacca adatta alla stagione. L'evento rappresenta un'occasione fondamentale per riflettere sulla tutela delle zone umide, non solo come riserve di biodiversità, ma come pilastri del patrimonio culturale e della memoria collettiva del Molise.