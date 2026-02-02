Molise, Trenitalia: lavori sulla tratta Roma–Isernia–Bojano, servizio limitato e bus sostitutivi”

Campobasso, 2 febbraio 2026 Dal 6 all'8 febbraio 2026, per consentire interventi infrastrutturali sulla linea Bojano-Isernia-Roma, i treni del Regionale di Trenitalia subiranno limitazioni a Cassino. Contestualmente, tra Campobasso e Roma saranno previste corse bus con fermate a Isernia e Venafro. I tempi di percorrenza dei viaggi in bus potrebbero aumentare in relazione anche al traffico stradale e i viaggiatori saranno ammessi limitatamente alla disponibilità dei posti. Sui bus non è ammesso il trasporto bici e non è ammesso il trasporto di animali ad eccezione dei cani guida.

I canali di acquisto di Trenitalia sono aggiornati con il programma bus e le variazioni d'orario. Si invitano tutti i clienti a consultare in prossimità della data del viaggio i vari canali di informazione e di acquisto di Trenitalia, che sono costantemente aggiornati, nonché le comunicazioni informative sulle variazioni del servizio veicolate tramite mail o SMS per i clienti che hanno acquistato un biglietto digitale regionale. Informazioni di dettaglio disponibili su www.trenitalia.com (sezione Infomobilità) e tramite Smart Caring personalizzato su App di Trenitalia. Per maggiori informazioni, attivo il call center gratuito al numero 800 89 20 21. A questo link è consultabile la campagna SCEGLI DI VIAGGIARE INFORMATO.