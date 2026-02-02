Candelora e San Biagio ad Agnone: ultima Pastorale e rito di protezione dalle malattie della gola

AGNONE – Il 2 e 3 febbraio ad Agnone si celebrano due festività di grande importanza religiosa e civile: la Candelora e San Biagio, che segnano la fine del ciclo delle festività natalizie e l’inizio simbolico della transizione verso la primavera.

Il 2 febbraio, la Candelora viene celebrata con la festa solenne che si conclude con la benedizione delle candele, simbolo di luce e purificazione. Questa ricorrenza rappresenta anche una sorta di “porta” tra l’inverno e l’imminente primavera, e porta con sé numerosi proverbi popolari legati al meteo, testimoniando l’antico legame tra tradizione religiosa e vita quotidiana.

Il 3 febbraio si celebra San Biagio, santo protettore della gola. Durante tutta la giornata, numerosi fedeli si recano in chiesa per prelevare e bere l’acqua benedetta, ritenuta capace di preservare dal mal di gola. La devozione trae origine da un episodio miracoloso avvenuto a Sebaste, quando una donna portò al Santo il figlioletto che stava soffocando per una lisca conficcata in gola: la benedizione di San Biagio lo salvò.

Questa tradizione prevede anche rituali particolari: il sacerdote, domani sera, passerà sulla gola dei fedeli una piuma di gallina intrisa nell’olio, rinnovando il gesto di protezione dalle malattie della gola.

Con la conclusione delle festività natalizie, si chiude anche il ciclo delle esecuzioni della Tradizionale Pastorale di Filippo Gamberale, accompagnata da brani composti da concittadini agnonesi come Don Olindo Camperchioli e Sergio Emanuele Labanca. Le esibizioni della filarmonica locale e delle pastorelle hanno animato le celebrazioni, creando un legame profondo tra musica, fede e comunità.

Le ultime esecuzioni delle pastorelle e la distribuzione dell’acqua benedetta si svolgeranno questa sera e domani sera, chiudendo ufficialmente il ciclo festivo.