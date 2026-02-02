GRIM Scarl e il Sindaco Daniele Saia annunciano l’attivazione dello Sportello Remoto 4.0 nel Comune di Agnone

La GRIM Scarl, insieme al Sindaco del Comune di Agnone, Daniele Saia, annunciano con soddisfazione l’attivazione del nuovo Sportello Remoto 4.0, un servizio innovativo per i cittadini. Lo sportello sarà operativo a partire da lunedì 2 febbraio 2026 presso la sede comunale con i seguenti orari: Lunedì: 9:00 - 13:30 Si tratta di un servizio che unisce tecnologia e relazione umana, offrendo ai cittadini la possibilità di accedere a consulenza e assistenza personalizzata in tempo reale, direttamente da una postazione remota, senza la necessità di recarsi fisicamente presso gli uffici centrali.

Lo Sportello Remoto 4.0 non è un semplice terminale automatizzato: è un sistema evoluto, progettato per mantenere intatta l’esperienza umana del contatto diretto tra operatore e cittadino. L’interfaccia semplice e intuitiva consente un utilizzo immediato, accessibile a tutti, anche a chi non possiede specifiche competenze informatiche. Grazie al pannello di controllo integrato, lo Sportello consente la gestione in tempo reale di ogni tipologia di richiesta, offrendo così un servizio efficiente, flessibile e pienamente rispondente alle esigenze dell’utenza e con la possibilità di ottenere nell’immediato la stampa dei servizi richiesti dall’utente (fatture, note credito, rateazioni). Lo Sportello conserva l’essenza della consulenza “uno a uno”, garantendo un’interazione diretta e personalizzata con l’operatore, proprio come avviene in presenza.