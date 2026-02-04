Digitalizzazione, al via ad Agnone le iscrizioni per i corsi gratuiti per costruire il proprio futuro con "Molidig"



Dall'Intelligenza Artificiale alla Cybersecurity: un programma completo per giovani, cittadini e imprese per trasformare la tecnologia in opportunità di crescita, a partire dal 7 febbraio 2026. Le iscrizioni sono aperte.

In un mondo sempre più interconnesso, la padronanza degli strumenti digitali non è più un’opzione, ma una necessità per costruire il proprio futuro professionale e sociale. Con questo spirito, il Comune di Agnone (IS) con il progetto "Molidig – Molise Digitale", iniziativa finanziata dal fondo per la Repubblica Digitale Impresa Sociale nell'ambito dell'avviso "Dritti al Punto", dà il via ad un ambizioso programma di digitalizzazione, volto a sensibilizzare l’intera comunità sull'importanza di un uso consapevole e responsabile delle tecnologie.



L’iniziativa nasce con l'obiettivo prioritario di coinvolgere i giovani e le loro famiglie, ma anche i professionisti, imprenditori, persone non occupate e tutti coloro che vogliono imparare, offrendo una bussola per orientarsi tra le opportunità e le insidie del web. Il programma, che prenderà il via con la prima lezione il 7 febbraio 2026, mira a trasformare la tecnologia da semplice passatempo a strumento concreto di emancipazione e crescita. I primi incontri formativi sono dedicati a studenti e NEET con un'introduzione al mondo ICT focalizzata su opportunità e rischi. Durante il mese di febbraio, i giovani potranno approfondire l'uso delle tecnologie per lo studio e, soprattutto, l'impatto dell'Intelligenza Artificiale come strumento di supporto all'apprendimento e all'orientamento lavorativo. In parallelo, verranno offerti moduli pratici su social media management, grafica digitale e marketing. Un appuntamento trasversale importante è dedicato alla Netiquette e alla gestione dei profili social personali, aperto a tutta la cittadinanza il 19 e 20 febbraio.



Corsi per tutta la cittadinanza e le imprese. Il programma non dimentica il tessuto produttivo e sociale del territorio. Da febbraio a maggio, si alterneranno moduli dedicati a professionisti e imprenditori su tematiche di avanguardia: Gestione Business (Strategie e-commerce, CRM, Project Management e uso dell’IA per l'ottimizzazione aziendale); Comunicazione (Social media management, grafica digitale e web design; Sicurezza e Privacy con approfondimenti su GDPR, Cybersecurity e difesa dai rischi informatici; Cittadinanza Digitale, con incontri sulla Netiquette e sull’uso dei servizi in cloud, aperti a tutti i residenti.

Aprile e maggio vedranno il consolidamento delle competenze tecniche e professionali. Si spazia dalla videoscrittura e presentazioni professionali a inizio aprile, fino ai corsi più tecnici come l'uso dei fogli di calcolo e il web design. Per chi è in cerca di occupazione, il programma offre moduli cruciali sulla creazione del CV digitale, la narrazione di sé online e le strategie di candidatura digitale.



Le lezioni si svolgeranno sia in presenza ad Agnone che in modalità online a distanza, per garantire la massima partecipazione.

Per consultare il calendario completo e procedere all'iscrizione ai corsi gratuiti, i cittadini possono visitare il portale istituzionale del Comune di Agnone.

A questo link, il form per l’iscrizione ai corsi: https://shorturl.at/hmJb3

Qui si può scaricare il calendario della formazione: https://shorturl.at/Q0oF5

Un Progetto selezionato e sostenuto dal fondo per la Repubblica Digitale Impresa Sociale.

Per informazioni:

Segretario Generale - Dott.ssa Maria Teresa Miraldi

Tel. 0865 723203

