L’Olympia Agnonese brilla a Ripalimosani: Premio “Lealtà nello Sport” alla presenza dei vertici FIGC e Regionali

RIPALIMOSANI (CB) – Ci sono trofei che non si alzano al cielo dopo una vittoria, ma che pesano molto di più perché certificano il valore morale di una società. Martedì 3 febbraio 2026, presso la Sala Ricevimenti “Coriolis”, la Polisportiva Olympia Agnonese ha ricevuto il prestigioso Premio “Lealtà nello Sport” (Campionato Allievi Regionali), confermando di essere una vera e propria scuola di vita prima ancora che di calcio.

Una Tradizione di Rispetto: L’Esempio di Mario Russo

Il riconoscimento non arriva per caso, ma affonda le radici in una tradizione di rispetto per l’avversario che l’Olympia coltiva da anni. Un esempio indelebile resta il comportamento tenuto durante la finale di Coppa Italia Dilettanti contro il Venafro.

Nonostante la cocente sconfitta, il Presidente Mario Russo ha dato una lezione di stile rara nel calcio odierno: ha imposto ai suoi calciatori di indossare con orgoglio la medaglia del secondo posto fino alla fine e di tributare il “pasillo de honor” (il corridoio d'onore) ai vincitori del Venafro. Gesti di un'eleganza sportiva assoluta che oggi sono diventati il modello di riferimento per i giovani atleti granata, dimostrando che il rispetto per chi vince è la prima vittoria di chi ama lo sport.

La Cerimonia: I Vertici del Calcio ad Applaudire Agnone

A ritirare il premio per la società sono stati i dirigenti Sica e Verdile, in una serata che ha visto il gotha del calcio italiano e delle istituzioni riunito per l’evento “I Protagonisti del Calcio Molisano”, magistralmente orchestrato dal Presidente della FIGC regionale, Piero Di Cristinzi.

Il valore dell'iniziativa è stato sottolineato dalla presenza di autorità di altissimo profilo:

Gabriele Gravina (Presidente FIGC) e Giancarlo Abete (Presidente LND).

Il Presidente della Regione Molise, Francesco Roberti, e il Presidente del Consiglio Regionale, Quintino Pallante.

Il Presidente della Provincia di Isernia e Sindaco di Agnone, Daniele Saia, che ha condiviso con orgoglio il traguardo della squadra della sua città.

Cultura e Memoria

In un’atmosfera carica di emozione, la serata ha celebrato anche la storia del calcio attraverso la presentazione della ristampa anastatica di "Novantesimo Minuto" di Franco Ciampitti, ricordando a tutti che il calcio è un racconto fatto di uomini, lealtà e passioni intramontabili.

L’Olympia Agnonese torna a casa con un premio che onora la sua storia e il suo futuro, confermando che, in Alto Molise, il calcio continua a essere sinonimo di educazione, integrazione e rispetto.