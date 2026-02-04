“Cardiologie Aperte 2026”: il Cardarelli di Campobasso promuove la prevenzione cardiovascolare

In occasione della Campagna Nazionale per la prevenzione delle malattie cardiovascolari, promossa dalla Fondazione per il Tuo cuore e dall'A.N.M.C.O. (Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri), il P.O. ‘A. Cardarelli’ di Campobasso apre le proprie porte alla cittadinanza con l’iniziativa “Cardiologie Aperte 2026”. L’evento, che celebra i 20 anni di attività della Fondazione, mira a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della prevenzione e della salute del cuore.

I cardiologi dell’U.O.C. di Cardiologia/UTIC del Presidio Ospedaliero Cardarelli incontreranno i cittadini giovedì 12 febbraio 2026, dalle ore 17:00 alle ore 19:00 presso la sala riunioni (piano terra) della sede ASReM di via Ugo Petrella a Campobasso.

Nell’occasione verranno approfondite tematiche cruciali per la salute, tra cui: - prevenzione cardiovascolare; - ipertensione arteriosa sistemica e fibrillazione atriale; - scompenso cardiaco e sindromi coronariche (acute e croniche); - nuove frontiere come la Cardiologia di genere e la Cardiooncologia. Parallelamente ai momenti informativi, la struttura offrirà sessioni di screening cardiologici di prevenzione rivolti a soggetti di età compresa tra i 30 e i 70 anni che non siano già affetti da patologie cardiovascolari note.

Le attività di screening si svolgeranno secondo il seguente calendario:

- Lunedì 9 febbraio: ore 14:00 – 20:00

- Mercoledì 11 febbraio: ore 14:00 – 20:00

- Sabato 14 febbraio: ore 9:00 – 13:00

Per partecipare allo screening è obbligatoria la prenotazione telefonando al numero 0874 409442. Un'occasione preziosa per "proteggere il domani" partendo oggi stesso dalla cura del proprio cuore.