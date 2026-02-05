Emergenza SP88, scende in campo anche la Provincia: il sindaco Nucci convoca il territorio, sabato 7 febbraio corteo pacifico con Daniele Saia

La situazione della Strada Provinciale 88, nel tratto compreso tra Quadri e Sant’Angelo del Pesco, ha raggiunto un livello di criticità non più tollerabile. Per questo motivo, il Sindaco di Sant’Angelo del Pesco, Nunzia Nucci, ha promosso un’iniziativa ufficiale volta a denunciare lo stato di abbandono dell’arteria e a richiedere interventi urgenti e definitivi. Il degrado del manto stradale e le precarie condizioni di sicurezza rappresentano oggi un ostacolo insormontabile per la mobilità dei residenti, dei lavoratori e dei mezzi di emergenza, minacciando seriamente il diritto alla connessione e alla sicurezza delle aree interne

A testimonianza della rilevanza della questione e della necessità di un coordinamento istituzionale, l’iniziativa vedrà la partecipazione del Presidente della Provincia di Isernia, Daniele Saia, che si unirà alla delegazione locale per fare il punto sulla situazione e sulle possibili soluzioni.

L’Amministrazione Comunale invita ufficialmente la cittadinanza, i sindaci dei Comuni limitrofi e tutte le associazioni del territorio a partecipare al: CORTEO PACIFICO DI SENSIBILIZZAZIONE

• Data: Sabato 7 febbraio • Ora: Ore 11:00

• Partenza: Primo varco di accesso al paese (Sant’Angelo del Pesco) e arrivo in Piazza dei Caduti

“La nostra non è solo una protesta, ma una richiesta di dignità per un territorio che non può restare isolato” — dichiara il Sindaco Nunzia Nucci — “La presenza del Presidente Daniele Saia è un segnale importante di attenzione istituzionale, ma è fondamentale che tutta la comunità faccia sentire la propria voce. Invitiamo tutti a partecipare per dimostrare che la sicurezza della SP88 è una priorità collettiva.”

si prefigge l’obiettivo di ottenere risposte certe e tempi rapidi per la messa in sicurezza di un tratto stradale vitale per la sopravvivenza socio-economica della zona.