Isernia celebra la Pace: domenica 8 febbraio marcia interreligiosa, preghiera e dialogo con lâ€™Azione Cattolica

Isernia, 8 febbraio 2026 â€“ Domenica 8 febbraio, a partire dalle ore 15:30, Isernia ospita l'appuntamento decennale per la Pace, organizzato dall'Azione Cattolica della diocesi di Isernia-Venafro. L'evento, aperto a tutta la comunitÃ , celebra il dialogo interreligioso e l'impegno comune verso la pace.

Inizio alla Villa Comunale

L'appuntamento parte alla Villa Comunale con stand tematici dedicati a lealtÃ , servizio, solidarietÃ e libertÃ . I partecipanti potranno votare le poesie del concorso scolastico "Una poesia per la pace", contribuire a progetti di solidarietÃ e lasciare messaggi di speranza. La prima parte si chiuderÃ con una preghiera interreligiosa, simbolo di dialogo e fraternitÃ .

Marcia verso l'Aula Magna Diocesana

I bambini guideranno una marcia colorata attraverso il centro della cittÃ , un gesto simbolico che unisce culture e religioni diverse in un cammino comune verso la pace.

Momento spirituale e premiazioni

All'arrivo, l'Aula Magna ospiterÃ canti, preghiere interreligiose, video e riflessioni sui temi della violenza, bullismo, violenza sulle donne e guerra. Interverranno Don Paolo Miotti del Sermig â€“ Arsenale della Pace di Torino e Mons. Camillo Cibotti. Saranno presenti autoritÃ civili e religiose, come l'arcivescovo di Campobasso-Bojano, Mons. Biagio Colaianni, nonchÃ© rappresentanti dell'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai di Roma. Verranno premiate le poesie vincitrici del concorso scolastico e l'evento si concluderÃ con un buffet multiculturale, simbolo di integrazione e rispetto reciproco.

Partecipazione attiva della comunitÃ

Oltre all'Azione Cattolica, l'iniziativa coinvolge diversi gruppi religiosi (ortodossi, musulmani, buddisti) e associazioni locali (OFS, Araldini, Focolarini, Movimento per la Vita, Apostolato della Preghiera, UCID, ComunitÃ di Sant'Egidio, Caritas, Comunione e Liberazione), dimostrando come l'unitÃ nella diversitÃ sia la base per costruire la pace.

Tutti siamo invitati a partecipare per testimoniare concretamente l'impegno verso la fraternitÃ , l'unione e la pace.

