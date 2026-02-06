Incidente sulla SS 645 a Campobasso: coinvolte quattro auto, due feriti

Nella giornata di oggi, venerdÃ¬ 6 febbraio, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Campobasso, allertata dal 118, Ã¨ intervenuta per un incidente stradale avvenuto nel territorio comunale di Campobasso, lungo la SS 645 in via Puglia.

Nel sinistro sono rimaste coinvolte quattro autovetture. Due le persone ferite, affidate alle cure del personale sanitario del 118 e successivamente trasportate presso lâ€™ospedale di Campobasso. I Vigili del Fuoco hanno provveduto allâ€™estricazione di uno dei feriti e alla messa in sicurezza dei veicoli interessati. Sul posto Ã¨ intervenuta anche la Polizia Municipale per i rilievi e gli adempimenti di competenza.