Matrice, furgone dei rifiuti finisce in fiamme

Poco prima delle ore 12 di oggi una squadra dei Vigili del Fuoco di Campobasso è intervenuta a Matrice per domare un incendio che ha coinvolto un furgone adibito alla raccolta dei rifiuti e diversi contenitori di rifiuti presenti in zona.

I soccorritori si sono portati sul posto con un’autopompa serbatoio e, in supporto, un’autobotte. Le fiamme sono state spente grazie all’uso di un naspo ad alta pressione, mentre gli operatori hanno utilizzato autoprotettori per tutelare le vie respiratorie durante le operazioni.

Terminata l’attività di spegnimento, l’area è stata attentamente verificata con una termocamera per assicurarsi che non rimanessero altri focolai o punti critici. Sul posto ha fatto anche visita il sindaco del Comune di Matrice.



