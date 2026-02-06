Il cordoglio del sindaco e della comunità di Capracotta dopo la tragica morte di Silvia Carlucci

Capracotta è in lutto per la tragica scomparsa di Silvia Carlucci, appena vent’anni, morta in un improvviso e drammatico incidente stradale. Il sindaco Candido Paglione, a nome dell’intera comunità, esprime profondo cordoglio e vicinanza a Fernando e Caterina Carlucci. Il padre, imprenditore attivo da anni nel settore alberghiero a Capracotta, è parte integrante della comunità: una perdita che colpisce tutti.

“A nome mio personale e dell’intera comunità di Capracotta esprimo il più profondo cordoglio e la più sincera vicinanza a Fernando e Caterina Carlucci per il gravissimo lutto che li ha colpiti con la tragica scomparsa della loro amata figlia Silvia. Nessuna parola potrà mai lenire, neppure in minima parte, il dolore immenso per la perdita di una figlia di soli vent’anni. È un dolore che lascia sgomenti, ancor più quando la morte sopraggiunge in modo improvviso e crudele a causa di un terribile incidente stradale. Tuttavia, in momenti così duri, la vicinanza e l’abbraccio di un’intera comunità possono forse aiutare a non sentirsi completamente soli nel dolore. Fernando, imprenditore che da oltre vent’anni opera nel settore alberghiero a Capracotta, è parte integrante della nostra comunità: per questo la tragedia che ha colpito la sua famiglia riguarda tutti noi. Siamo attoniti, profondamente addolorati, e ci stringiamo con affetto e rispetto alla famiglia Carlucci in questo momento di indicibile sofferenza. Che Silvia possa riposare in pace”

Candido Paglione