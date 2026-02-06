Rimpasto di Giunta a metÃ  mandato: Dâ€™Egidio pronto a subentrare a Iorio in quota FdI. Rumors su Cefaratti e Di Lucente

CAMPOBASSO. Dopo la riunione dei vertici del centrodestra tenutasi ieri sera a Roma, il presidente della Regione Molise, Francesco Roberti, sarebbe pronto a procedere nei prossimi giorni con la firma del decreto di nomina per il rimpasto di Giunta di metÃ mandato.
Il primo tassello riguarda Fratelli dâ€™Italia: Armandino Dâ€™Egidio Ã¨ pronto a entrare nellâ€™esecutivo regionale al posto di Michele Iorio, che tornerÃ a ricoprire esclusivamente il ruolo di consigliere regionale. Un avvicendamento tuttâ€™altro che inatteso, frutto dellâ€™accordo raggiunto allâ€™inizio della legislatura alla presenza del responsabile nazionale dellâ€™organizzazione di FdI, Giovanni Donzelli, e ora in fase di attuazione secondo quanto stabilito nel patto politico originario. Dâ€™Egidio dovrebbe cosÃ¬ guidare lâ€™assessorato nella seconda parte del mandato.
Definita la staffetta in casa Fratelli dâ€™Italia, restano perÃ² i rumors di palazzo sugli altri equilibri della maggioranza. In particolare, si rincorrono voci sulla posizione di Gianluca Cefaratti. Tra le ipotesi sul tavolo, quella che lo vedrebbe restare assessore ma dimettersi da consigliere regionale, consentendo lâ€™ingresso in Consiglio del primo dei non eletti de Il Molise che vogliamo, Raimondo Fabrizio. Non esclusa, tuttavia, anche lâ€™ipotesi opposta: Cefaratti di nuovo consigliere e un nuovo ingresso in Giunta, espressione dellâ€™area politica vicina ad Aldo Patriciello.
Si tratta, al momento, di indiscrezioni prive di conferme ufficiali, in attesa delle decisioni dello stesso Cefaratti.
Sul fronte Forza Italia, infine, circola da alcune ore lâ€™ipotesi di un ulteriore scossone: lâ€™uscita dallâ€™esecutivo dellâ€™assessore e vicepresidente della Giunta Andrea Di Lucente, con un possibile subentro di Roberto Di Baggio o Nicola Cavaliere. Anche in questo caso, perÃ², dal partito azzurro non arrivano comunicazioni ufficiali.
Il quadro definitivo del rimpasto dovrebbe chiarirsi nei prossimi giorni, con le firme attese del presidente Roberti e le conseguenti ridefinizioni degli assetti politici regionali.