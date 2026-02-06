Milano Cortina 2026, stasera la cerimonia di inaugurazione: a San Siro il “monster show” dei Giochi

Questa sera, venerdì 6 febbraio, alle 20, lo stadio Meazza di Milano diventerà il palcoscenico della Cerimonia di Apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Un evento imponente, diviso tra Milano e Cortina d’Ampezzo, con momenti dedicati anche a Predazzo e Livigno, che si concluderà intorno alle 23. La diretta sarà disponibile su Rai 1, RaiNews.it e RaiPlay a partire dalle 19.50. Per gli abbonati, la cerimonia potrà essere seguita anche attraverso i canali Eurosport sulle principali piattaforme streaming, tra cui Discovery+, HBO Max, DAZN, TimVision e Amazon Prime Video Channel.

Definito dal direttore creativo Marco Balich un vero e proprio “monster show” di oltre due ore, l’evento punta a coinvolgere circa due miliardi e mezzo di spettatori nel mondo. Il cast conta oltre 1.300 protagonisti tra professionisti e volontari, affiancati da più di 950 operatori tra staff e forza lavoro. Saranno 2900 gli atleti in sfilata, in rappresentanza di 92 nazioni, con 196 azzurri in gara. I numeri raccontano l’importanza dei Giochi Invernali: 17 giorni di competizioni, dal 6 al 22 febbraio, 116 eventi in programma, 16 discipline e 735 medaglie in palio (suddivise in 245 oro, 245 argento e 245 bronzo). Dal 6 dicembre a oggi sono stati 10.001 i tedofori che hanno attraversato l’Italia portando la fiamma olimpica.

Nel Presidential box dell’anello rosso di San Siro sono attesi il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la presidente del CIO Kirsty Coventry, insieme a una cinquantina tra capi di Stato e di governo e membri di famiglie reali, tra cui il vicepresidente e il segretario di Stato degli Stati Uniti, JD Vance e Marc Rubio. Grande spazio anche allo spettacolo, con la partecipazione di artisti italiani e internazionali come Mariah Carey, Andrea Bocelli, Laura Pausini, Pierfrancesco Favino, Sabrina Impacciatore, Matilde De Angelis, Ghali, Cecilia Bartoli, Lang Lang e molti altri.

Alle spalle della cerimonia c’è una preparazione durata mesi: oltre 700 ore di prove tra Milano, Cortina, Livigno, Predazzo e Arco della Pace, e più di 500 musicisti coinvolti nella realizzazione delle colonne sonore originali. Imponente anche il lavoro su costumi e trucco, con 182 design, oltre 1.400 abiti, 1.500 paia di scarpe e 7.500 metri di tessuto, grazie al contributo di 110 make-up artist e 70 hair stylist. Tra le novità assolute figurano i due Bracieri Olimpici, che verranno accesi e spenti contemporaneamente: uno all’Arco della Pace di Milano, l’altro in piazza Dibona a Cortina. Le strutture, ad alta complessità tecnologica, sono composte da 4,5 tonnellate di metallo, 1.440 componenti di connessione e 1.000 metri di LED dinamici.

Un’apertura in grande stile per dare ufficialmente il via a Milano Cortina 2026, davanti a un pubblico globale pronto a seguire l’inizio dei Giochi.