Premi di Laurea e Borse di Studio per i Figli dei Dipendenti: Le Imprese Bilaterali di Commercio e Turismo Premiano il Talento.

Si è tenuta questo pomeriggio, presso la sede degli Enti Bilaterali in Contrada Colle delle Api, la cerimonia di consegna dei Premi di Laurea e delle Borse di Studio promossi da EBRAC (Ente Bilaterale Regionale Commercio) e EBRAT (Ente Bilaterale Regionale Turismo). L'iniziativa rientra nel Piano di Sviluppo 2025/2026 e rappresenta un segnale tangibile di sostegno al welfare territoriale.

Gli Enti Bilaterali, organismi paritetici che vedono la collaborazione tra Confcommercio Molise e le principali sigle sindacali (Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil), hanno premiato l'eccellenza accademica e scolastica dei figli dei dipendenti delle imprese iscritte, sottolineando come la formazione sia la chiave per la crescita del sistema economico locale.

Durante la cerimonia, i vertici degli Enti hanno ribadito il valore strategico della bilateralità.

"Per Confcommercio – ha dichiarato il direttore Irene Tartaglia – in qualità di vicepresidente Ebrac - la bilateralità è fondamentale: essere al fianco delle imprese significa, contemporaneamente, essere al fianco dei lavoratori. Con questi premi riconosciamo il valore di un contratto collettivo che sia realmente rappresentativo delle categorie che operano sul nostro territorio."

Daniele Capuano, Presidente EBRAC - FILCAMS-CGIL ha sottolineato che: "Quando gli Enti Bilaterali operano con serietà, riescono a realizzare progetti perfetti per i lavoratori, migliorando le condizioni economiche e professionali nel commercio e nel turismo."

Infine le parole di Carlo Durante (Presidente EBRAT - FIPE Confcommercio): "La bilateralità è la collaborazione concreta tra aziende e dipendenti. Questa manifestazione dimostra che la sinergia sul territorio è il metodo più efficace per mantenere un contatto diretto con tutto il mondo del lavoro."

L'iniziativa territoriale si inserisce in un solco di rinnovata collaborazione tra le parti sociali, confermato dal recente incontro svoltosi a Roma tra il Presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, e i Segretari Generali di Cgil, Cisl e Uil (Maurizio Landini, Daniela Fumarola e Pierpaolo Bombardieri). Dall'incontro nazionale sono emersi punti cardine che rafforzano il valore delle attività svolte oggi in Molise come la lotta al Dumping Contrattuale: le parti hanno infatti ribadito la necessità di contrastare i cosiddetti "contratti pirata" per difendere i salari, le tutele dei lavoratori e la concorrenza leale tra le imprese. È stata confermata la centralità della bilateralità come strumento per modernizzare le relazioni sindacali e offrire servizi concreti (come borse di studio e formazione) che rendano il terziario e il turismo settori più attrattivi, specialmente per i giovani.

L'impegno comune proseguirà con un confronto strutturato e gruppi di lavoro tematici per affrontare le sfide del mercato del lavoro, della sicurezza e della produttività. Questo legame tra le strategie nazionali e l'operatività locale degli Enti Bilaterali molisani dimostra come il modello Confcommercio-Sindacati rappresenti oggi la strada maestra per coniugare crescita economica e coesione sociale.