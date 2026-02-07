Turismo, il Molise alla BIT 2026: oltre 200mila euro di investimento

“Una vetrina internazionale alla quale il Molise non poteva mancare”, questo quanto dichiarato dal Consigliere Regionale Fabio Cofelice Delegato a Turismo e Cultura oggi durante la conferenza stampa all’Assessorato in via Milano a Campobasso nella quale la Regione Molise ha ufficialmente presentato la propria partecipazione alla 42ª edizione della BIT – Borsa Internazionale del Turismo di Milano, in programma dal 10 al 12 febbraio 2026. Al tavolo assieme al Consigliere Cofelice la Dirigente del Servizio la Dott.ssa Angela Aufiero e la Funzionaria Maria Tirabasso, per illustrare il ricco e variegato calendario con il quale il Molise parteciperà a una delle Fiere più

“Una occasione unica – ha affermato il Delegato Regionale – per porre in primo piano le peculiarità del Molise che, oggi ancora più di ieri, costituiscono un vero punto di forza per il comparto turistico. In particolare le eccellenze naturalistiche e enogastronomiche sono i punti di forza del Molise che, per l’edizione del 2026, potranno essere promossi attraverso una straordinaria novità quella di un sistema ‘BrainArt’: una tecnologia avanzata, che attraverso dei sensori indossabili dai visita

” Il Molise,quindi, sarà protagonista tra tradizione e innovazione per un investimento di oltre 200mila euro. “Investimento proficuo – ha dichiarato Cofelice - perché mette a sistema tutte le attività di una intero territorio; quest’anno partendo dalle esperienze professionali; oltre 40 gli operatori che, infatti, saranno presenti a loro spese, mentre la Regione ha acquistato le agende per ottenere i B2B e permettere così di creare le condizioni per vendere i loro prodotti”