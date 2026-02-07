Riaperti al traffico i due ponti sulla SP 39 a Macchia Valfortore

La Provincia di Campobasso informa che sono stati riaperti al traffico i due ponti lungo la Strada Provinciale 39, in territorio di Macchia Valfortore, al termine degli interventi di messa in sicurezza programmati e realizzati dall'Ente.



I lavori hanno riguardato il consolidamento strutturale delle opere, il ripristino delle parti ammalorate e il miglioramento complessivo delle condizioni di sicurezza e transitabilitÃ , con l'obiettivo di garantire una viabilitÃ piÃ¹ sicura e funzionale per cittadini, pendolari e mezzi di servizio.

Gli interventi sono stati finanziati con un milione di euro, risorse assegnate alla Provincia di Campobasso nell'ambito del Decreto Ministeriale n. 225 del 2021, destinato alla messa in sicurezza della rete viaria provinciale.



Commento del Presidente della Provincia di Campobasso, Giuseppe Puchetti: Â«La riapertura di questi due ponti sulla SP 39, insieme alle prossime riaperture di altre arterie, rappresenta un risultato importante per il nostro territorio. Abbiamo restituito in quell'area infrastrutture sicure e pienamente fruibili. La sicurezza stradale resta una prioritÃ assoluta dell'Amministrazione provinciale, che continuerÃ a lavorare per migliorare la qualitÃ e l'affidabilitÃ della nostra rete viariaÂ».