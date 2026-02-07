SanitÃ  piÃ¹ vicina ai cittadini: ASReM porta le farmacie ospedaliere ad Agnone, Larino e Venafro

Con la firma della Deliberazione n. 184 del 7 febbraio 2026 Ã¨ stata impressa una svolta storica alla gestione farmaceutica regionale. Il provvedimento modifica l'Atto Aziendale del 2018 per istituire moderne articolazioni territoriali che portano la farmacia ospedaliera direttamente all'interno delle Case della ComunitÃ .

Il nuovo assetto non si limita a ripristinare dei punti di erogazione, ma crea una rete sinergica tra gli ospedali per acuti e i presidi territoriali:

â€¢ Polo Basso Molise: Viene istituita la Farmacia dell'Ospedale Territoriale di ComunitÃ "Vietri" di Larino, che opererÃ come articolazione della S.S. Farmacia Ospedaliera del P.O. "San Timoteo" di Termoli.

â€¢ Polo Pentro: Vengono istituite le Farmacie della Casa di ComunitÃ "SS. Rosario" di Venafro e del P.O. "F. Caracciolo" di Agnone, entrambe collegate alla S.S. Farmacia Ospedaliera del P.O. "Veneziale" di Isernia

. La valorizzazione della S.C. Governance del Farmaco attraverso queste nuove aperture risponde a piÃ¹ obiettivi. â€œCrediamo al diritto alla cura di prossimitÃ â€“ ha sottolineato il Direttore Generale dellâ€™ASReM, Giovanni Di Santo - I cittadini di Larino, Venafro, Agnone e delle aree interne non dovranno piÃ¹ compiere lunghi tragitti verso i capoluoghi per farmaci specifici e salvavita.

Câ€™Ã¨ poi lâ€™aspetto della continuitÃ Ospedale-Territorio: la dipendenza funzionale dai grandi ospedali (Termoli e Isernia) garantisce standard di sicurezza e approvvigionamento elevatissimi, pur restando vicini al domicilio del paziente. Infine, con lâ€™immediata esecutivitÃ dell'atto, il potenziamento entra in vigore senza indugi, rispondendo con urgenza ai bisogni della popolazione. Insomma, una sintesi perfetta tra efficienza amministrativa e umanizzazione delle cure. Aggiorniamo il nostro assetto â€“ ha concluso il vertice dellâ€™ASReM - per far sÃ¬ che la sanitÃ non sia un luogo geografico distante, ma un servizio che raggiunga il cittadino.

Il Direttore Sanitario dellâ€™ASReM, Giovanni Giorgetta, ha, invece, evidenziato la valenza clinica e organizzativa della delibera: "Questo provvedimento rappresenta una evoluzione necessaria per garantire la sicurezza del paziente e l'appropriatezza prescrittiva. Collegare funzionalmente le farmacie di Larino, Venafro e Agnone ai grandi poli ospedalieri di Termoli e Isernia significa assicurare una gestione centralizzata e monitorata dei farmaci ad alto costo e di quelli sottoposti a piani terapeutici complessi. In questo modo, abbattiamo il rischio clinico e, allo stesso tempo, facilitiamo lâ€™aderenza alla terapia: un paziente che trova il farmaco vicino casa Ã¨ un paziente che si cura meglio e con meno stress. Stiamo costruendo unâ€™architettura sanitaria dove la qualitÃ della prestazione Ã¨ uniforme, indipendentemente dalla distanza dai centri principali."

Il parere favorevole dei Direttori Sanitario e Amministrativo conferma, quindi, la soliditÃ di una scelta che mette fine a una stagione di tagli, inaugurando una fase di investimento sui servizi essenziali. Con Larino, Venafro e Agnone nuovamente al centro della rete farmaceutica, l'ASReM dimostra di voler presidiare lâ€™intero territorio regionale.