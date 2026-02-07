Capracotta accoglie i nuovi nati con le Pigotte dellâ€™UNICEF: un gesto di solidarietÃ  e speranza



A Capracotta si Ã¨ svolta oggi una cerimonia semplice ma dal profondo significato: la consegna delle Pigotte ai bambini nati nel paese. Lâ€™iniziativa, simbolo di futuro e comunitÃ , rappresenta un messaggio di speranza, soprattutto in un centro che quotidianamente affronta le sfide della denatalitÃ e dello spopolamento.

Ogni Pigotta donata contribuisce a salvare un bambino in situazioni di emergenza in varie parti del mondo, creando un legame concreto tra i bambini locali e quelli piÃ¹ fragili, anche a distanza.

La manifestazione Ã¨ stata resa possibile grazie allâ€™impegno dei volontari dellâ€™UNICEF di Isernia, che hanno partecipato attivamente alla consegna. Tra i presenti, Kaur, Widsom, Zeno Lupo, Kevin, Elisabeth, Alessia e Marco hanno contribuito a rendere la mattinata gioiosa e significativa.

Con questo gesto, Capracotta ha dimostrato vicinanza e affetto verso i suoi bambini: da loro, infatti, riparte il futuro della comunitÃ .