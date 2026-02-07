Partecipa a Alto Molise

Controllo straordinario del territorio a Sepino, Guardiaregia, San Giuliano del Sannio e Cercemaggiore: 59 persone identificate e 21 veicoli controllati

AttualitÃ 
 La Compagnia Carabinieri di Bojano, nellâ€™ambito dei servizi di controllo straordinario del territorio, disposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Campobasso, ha svolto nella notte tra il 6 e 7 febbraio una mirata attivitÃ  di prevenzione e vigilanza nei comuni di Sepino, Guardiaregia, San Giuliano del Sannio e Cercemaggiore. Il servizio, effettuato dalle ore 22.00 del 6 febbraio alle ore 06.00 del 7 febbraio, era finalizzato a garantire un presidio capillare del territorio, con particolare attenzione alla prevenzione dei reati, al rispetto delle norme del Codice della Strada e al controllo degli esercizi pubblici.

 Nel corso delle attivitÃ , i militari dellâ€™Arma hanno:

 ï‚· deferito in stato di libertÃ  alla Procura della Repubblica di Campobasso un uomo sorpreso alla guida con un tasso alcolico superiore ai limiti consentiti;

 ï‚· identificato 59 persone;

ï‚· controllato 21 veicoli;

 ï‚· elevato contravvenzioni al Codice della Strada elevate, per un importo complessivo di euro 1.587,00; ï‚· sequestrato unâ€™autovettura; 

ï‚· ritirato una patente di guida;

 ï‚· decurtati 10 punti patente;

 ï‚· segnalato alla Prefettura di Campobasso un giovane poichÃ© trovato in possesso di sostanza stupefacente;

ï‚· controllati 8 soggetti sottoposti alla misura degli arresti domiciliari; 

ï‚· controllati 7 esercizi pubblici; 

Comando della Compagnia Carabinieri di Bojano sottolinea come tali servizi rappresentino unâ€™azione concreta e visibile dellâ€™impegno dellâ€™Arma a tutela della sicurezza pubblica e della legalitÃ , assicurando una presenza costante sul territorio. Analoghi controlli straordinari proseguiranno anche nei prossimi periodi, con lâ€™obiettivo di prevenire la commissione di reati e mantenere elevato il livello di sicurezza percepita dalla cittadinanza.Il procedimento penale verte nella fase delle indagini preliminari nel corso delle quali lâ€™indagato potrÃ  esperire, nellâ€™ottica difensiva, tutti i rimedi processuali di rito previsti dal codice.

