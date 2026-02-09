Dal consenso al dissenso: il DDL Bongiorno fa arretrare i diritti delle donne. Manifestazione a Campobasso il 15 febbraio

Il Molise aderisce alla mobilitazione nazionale contro il "DDL BONGIORNO", che coinvolge oltre cento piazze in tutta Italia. L'appuntamento Ã¨ per il 15 febbraio, alle ore 11:00, in Piazza Vittorio Emanuele a Campobasso, anche per raccogliere adesioni per chi vorrÃ prendere parte alla
Manifestazione Nazionale del 28 febbraio a Roma.
La mobilitazione nasce dal basso ed Ã¨ caratterizzata da una partecipazione ampia e trasversale, frutto della pronta risposta di numerose realtÃ associative del territorio, collettivi studenteschi, cittadine e cittadini che esprimono indignazione di fronte a un provvedimento che viene considerato un grave arretramento sul piano dei diritti.
Un percorso aperto anche al contributo di rappresentanti istituzionali che vorranno manifestare pubblicamente la propria presa di posizione.
Il DDL Bongiorno rischia di riportare le donne in una condizione di svantaggio nei procedimenti per violenza sessuale, introducendo meccanismi che potrebbero determinare una nuova e inaccettabile rivittimizzazione in danno alle stesse donne che denunciano.
Le realtÃ promotrici chiedono il ritiro immediato del provvedimento e sollecitano il Governo a investire con decisione nella prevenzione, attraverso politiche strutturali orientate al rispetto e all'uguaglianza. La partecipazione alla manifestazione Ã¨ rivolta all'intera cittadinanza.