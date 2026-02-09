È morto Antonino Zichichi, cordoglio anche in Abruzzo: fu una figura chiave nella nascita dei Laboratori Nazionali del Gran Sasso

È morto a 96 anni Antonino Zichichi, fisico delle particelle e divulgatore scientifico tra i più noti in Italia. La notizia arriva dalla comunità scientifica. Zichichi ha lavorato al Cern di Ginevra e al Fermilab di Chicago, dirigendo nel 1965 il gruppo che osservò per la prima volta l’antideutone. Professore emerito all’Università di Bologna, ha guidato anche i primi esperimenti sulle collisioni tra materia e antimateria ai Laboratori di Frascati.

Presidente dell’Istituto nazionale di fisica nucleare dal 1977 al 1982 e della Società europea di fisica nel 1978, è stato tra i principali promotori dei Laboratori Nazionali del Gran Sasso, avviati nel 1980. Fondò inoltre a Erice il Centro di Cultura Scientifica “Ettore Majorana” e nel 1986 il World Lab, dedicato al sostegno della ricerca nei Paesi in via di sviluppo. Figura di grande rilievo ma anche controversa, Zichichi è stato noto per le sue posizioni critiche sull’evoluzionismo e sul cambiamento climatico, oltre che per la sua battaglia contro astrologia e superstizioni, da lui definite una “Hiroshima culturale”.

Dall’Abruzzo arriva un forte cordoglio. Nazario Pagano, presidente della I Commissione Affari costituzionali della Camera e segretario regionale di Forza Italia Abruzzo, lo ricorda come “una perdita enorme per la scienza” e come un amico del territorio, capace di valorizzare il ruolo dei Laboratori del Gran Sasso. Massimo Verrecchia, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, sottolinea il suo contributo alla nascita di un’eccellenza scientifica oggi riconosciuta a livello internazionale. Il sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi parla di uno dei protagonisti della fisica contemporanea, artefice di una visione che rese il Gran Sasso un punto di riferimento mondiale. Ezio Rainaldi, presidente di Confindustria L’Aquila Abruzzo Interno, evidenzia “l’intuizione” che portò alla nascita dei Laboratori e il loro ruolo strategico per l’industria locale e la cultura scientifica.