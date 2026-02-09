Al via a Campobasso il 233Â° Corso per Allievi Agenti della Polizia di Stato

Ha preso ufficialmente il via lo scorso 2 febbraio, presso la Scuola Allievi Agenti della Polizia di Stato "Giulio Rivera" di Campobasso, il 233Â° Corso per Allievi Agenti, che rappresenta un momento di particolare rilievo nel percorso di formazione delle nuove leve della Polizia di Stato. Il corso vede la partecipazione di circa 200 allievi, donne e uomini provenienti da tutte le Regioni d'Italia, selezionati attraverso le procedure concorsuali previste. Il percorso formativo avrÃ una durata complessiva di dieci mesi, articolata in sei mesi di formazione residenziale presso l'Istituto di istruzione e quattro mesi di tirocinio applicativo da svolgersi presso i reparti e gli uffici di futura assegnazione. L'attivitÃ didattica Ã¨ finalizzata non solo all'acquisizione delle necessarie competenze tecnico-professionali, ma anche alla crescita personale e civile degli allievi, chiamati a svolgere un ruolo fondamentale al servizio della collettivitÃ e della sicurezza pubblica

Nella mattinata odierna, il Direttore della Scuola Dante Panatta ha incontrato gli allievi, sottolineando l'importanza della formazione non solo sotto il profilo delle competenze professionali, ma anche quale momento di crescita personale e di acquisizione dei valori che contraddistinguono la Polizia di Stato, nel rispetto dei diritti fondamentali e del rapporto di fiducia con i cittadini

. Gli allievi concluderanno il percorso formativo il prossimo 1Â° agosto, data in cui verranno assegnati alle sedi di servizio dislocate sull'intero territorio nazionale