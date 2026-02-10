Campobasso, Giorno del Ricordo: medaglia alla memoria del rocchese Nicola Di Renzo

Questa mattina, presso i Saloni di rappresentanza della Prefettura di Campobasso, si Ã¨ svolto lâ€™evento in occasione del Giorno del Ricordo, promosso dalla Prefettura e dal Comune di Campobasso, in collaborazione con lâ€™Istituto Regionale per gli Studi Storici del Molise. Lâ€™iniziativa ha voluto ricordare le vittime delle foibe, dellâ€™esodo giuliano-dalmata e le vicende legate al confine orientale, coinvolgendo istituzioni e scuole in un momento di riflessione collettiva.

Il rocchese Nicola Di Renzo (1913-1945). Foto tratta dallâ€™archivio di famiglia.

Durante la celebrazione, il Prefetto Michela Lattarulo ha consegnato la Medaglia commemorativa concessa dal Presidente della Repubblica alla memoria del Sig. Nicola Di Renzo, originario di Roccavivara, nato il 7 giugno 1913, dopo essere stato detenuto dalle forze titoiste, morÃ¬ nel campo di prigionia di Skofja Loka (ndr: allora Jugoslavia e oggi Slovenia) il 4 agosto 1945, a soli 32 anni. La medaglia Ã¨ stata ritirata dal figlio Giuseppe Di Renzo.









Il sindaco di Roccavivara, Angelo Minni, presente alla celebrazione, ha sottolineato lâ€™importanza della memoria: Â«Ricordare Nicola oggi significa riaffermare i valori della fedeltÃ allo Stato, del senso del dovere e della libertÃ . La sua storia appartiene a Roccavivara e deve continuare a essere trasmessa alle giovani generazioni affinchÃ© la memoria rimanga vivaÂ». Rivolgendo un pensiero ai familiari di Di Renzo, il sindaco ha aggiunto: Â«Un riconoscimento che restituisce dignitÃ e onore al suo sacrificio e che rende orgogliosa lâ€™intera nostra comunitÃ . La Giornata del Ricordo non Ã¨ soltanto una celebrazione, ma un impegno collettivo a non dimenticare e a costruire un futuro fondato sul rispetto, sulla pace e sulla dignitÃ umanaÂ».

Allâ€™iniziativa hanno partecipato anche i componenti del Consiglio Comunale degli studenti di Campobasso, sottolineando lâ€™importanza di trasmettere la memoria storica alle nuove generazioni.