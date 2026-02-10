Casa Funeraria Appugliese & Porfilio: inaugurata la seconda sala tra professionalità e attenzione alle famiglie

AGNONE – Nel momento del dolore, l’affidabilità di una struttura si misura nella capacità di unire accoglienza, rispetto e rigore tecnico. La Casa Funeraria Appugliese & Porfilio, gestita da Massimo Porfilio e Pasquale Appugliese, raggiunge un nuovo importante traguardo con l’inaugurazione della seconda sala funebre, consolidando un percorso di crescita iniziato nel marzo 2022.

La struttura, situata in via Giovanni Ionata, è stata recentemente ristrutturata per garantire standard igienico-sanitari elevati. Tutti gli spazi sono accessibili e sicuri, nel rispetto delle normative vigenti.

La nuova sala permette ora di accogliere due salme in contemporanea, ciascuna in ambienti separati e riservati, assicurando alle famiglie privacy e tranquillità durante l’ultimo commiato. Ogni sala è completata da zone di attesa eleganti, servizi igienici e una stanza ristoro, per offrire conforto ai visitatori.

“Il nostro obiettivo – spiegano Massimo e Pasquale – è sollevare le famiglie da ogni incombenza pratica, offrendo un luogo dove la dignità del defunto e il dolore dei cari siano protetti da una struttura moderna, sicura e accogliente”.

Con questa espansione, la Casa Funeraria Appugliese & Porfilio conferma il suo ruolo di punto di riferimento per Agnone e i paesi limitrofi, unendo la precisione delle norme alla sensibilità di chi sa stare accanto alle persone nel momento del bisogno.

Sede: Via Giovanni Ionata, Agnone (IS)

Telefono: 0865 78555