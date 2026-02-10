Vasto, schianto sulla SS 16: muore un 67enne, due feriti

Ãˆ di un morto e piÃ¹ feriti il bilancio del grave incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi lungo la Statale 16, nel tratto che attraversa la zona industriale a nord della cittÃ , nei pressi di Punta Penna.

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli agenti della polizia locale, nello scontro sono rimasti coinvolti tre veicoli: una Fiat Stilo Station Wagon, una Renault Modus e un mezzo in servizio a un istituto di vigilanza privata. Lâ€™impatto, avvenuto intorno alle 18, Ã¨ stato particolarmente violento.

La vittima Ã¨ un uomo di 67 anni, originario di Bomba, che si trovava alla guida della Stilo. I sanitari del 118, intervenuti insieme ai vigili del fuoco, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Due persone anziane che viaggiavano sullâ€™altra vettura sono state soccorse e trasferite allâ€™ospedale San Pio di Vasto per le cure del caso. Nessuna conseguenza, invece, per la guardia giurata a bordo della terza auto.

Sul luogo dellâ€™incidente sono intervenuti anche i carabinieri per i rilievi e la gestione della viabilitÃ . La circolazione lungo la statale ha subito rallentamenti e deviazioni per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione dei mezzi coinvolti.

Fonte Zonalocale: https://www.zonalocale.it/2026/02/10/vasto-schianto-statale-16-muore-67en/