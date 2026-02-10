Cerro al Volturno, i Vigili del Fuoco salvano tre asini bloccati nel fango

Domenica 9 febbraio, i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Isernia sono intervenuti a Cerro al Volturno per soccorrere tre asini rimasti bloccati in un terreno paludoso, reso impraticabile dalle recenti abbondanti piogge.

Gli animali, pur essendo vivi, erano esausti e incapaci di muoversi autonomamente a causa del fango e della natura impervia del terreno. Grazie allâ€™impiego di attrezzature speciali e alle tecniche SAF (Speleo-Alpino-Fluviali), i Vigili del Fuoco sono riusciti a liberarli e a trasferirli in una zona pianeggiante e sicura.

Successivamente, sono stati affidati alle cure dei veterinari, allertati in precedenza dal proprietario. Lâ€™intervento si Ã¨ concluso con esito positivo, confermando la professionalitÃ e la tempestivitÃ dei Vigili del Fuoco di Isernia, impegnati nella tutela della vita anche in contesti ambientali difficili.