Poggio Sannita, Livia Mancini annuncia la candidatura a sindaca: ‘Pronta a servire la mia comunità’”

L’architetta Livia Mancini, professionista stimata e profondamente legata a Poggio Sannita, ufficializza la propria candidatura a Sindaca in vista delle elezioni comunali di giugno 2026. Con una nota pubblica, annuncia una scelta maturata nel tempo, frutto di un percorso personale e professionale coerente, e motivata dal desiderio di mettersi al servizio della comunità con responsabilità, trasparenza e dedizione.

Testo integrale della nota :

Livia Mancini, architetto e professionista di Poggio Sannita, ha conseguito la maturità scientifica e si è laureata con ottimi risultati presso l’Università “La Sapienza” di Roma. Iscritta all’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Isernia, dall’inizio degli anni Duemila esercita la libera professione di architetto e ha maturato esperienze e competenze di livello in progettazione architettonica, ristrutturazioni, direzione dei lavori, restauro, consulenza in pratiche tecnico-amministrative, riqualificazioni urbane, sistemazione dissesti idrogeologici.

Tra i lavori eseguiti, il restauro ed il risanamento conservativo della chiesa di San Rocco e la progettazione del Monumento ai Caduti di Tutte le Guerre in Poggio Sannita.

Da sempre indissolubilmente legata al paese natìo e non di rado interprete della sua storia, cultura, linguaggio e tradizioni, nel 2022 insignita del premio “Eccellenze Molisane al Timone” per la sua attività professionale e il coinvolgimento sul territorio in iniziative sociali.

«Il percorso personale e professionale che mi ha accompagnata fino ad oggi ha portato una riflessione sul mio impegno futuro per la comunità.

In questo contesto, nelle scorse settimane, un articolo di stampa, scritto con attenzione e correttezza, ha anticipato la notizia della mia possibile candidatura alle prossime elezioni comunali; un articolo e un contenuto di cui, tuttavia, non ero a conoscenza prima della pubblicazione.

È un momento importante, personale e politico insieme, e ogni candidatura merita di essere annunciata da chi la vive e la assume con onestà: l’annuncio di una candidatura non è solo una formalità, ma un atto di responsabilità e trasparenza verso le persone.

Per questo oggi lo faccio ufficialmente con convinzione, determinazione, orgoglio e sì, anche con grande emozione.

Ed oggi sono qui non solo per ufficializzare formalmente la mia candidatura, ma per condividere pubblicamente un impegno profondo: la volontà di servire il mio paese con tutta la dedizione, l’impegno, la passione e la responsabilità che questo ruolo richiede.

Presentarmi alle prossime elezioni comunali non è stato un gesto impulsivo, ma una decisione ponderata, maturata nel tempo, frutto di convinzioni profonde; una scelta che nasce dalla coerenza, da idee chiare e dal desiderio sincero di mettermi al servizio della mia comunità. Dalla disponibilità ad ascoltare, a decidere e a rispondere delle proprie scelte.

Ho deciso di candidarmi come capolista perché Poggio Sannita non è solo il paese in cui vivo: è il luogo dove ho costruito la mia vita.

Qui sono nata e cresciuta, qui sono tornata dopo gli studi universitari, qui ho messo radici e ho costruito la mia famiglia, qui affronto ogni giorno gli stessi problemi, le stesse difficoltà e le stesse speranze di ognuno di voi.

So bene che il cammino che mi aspetta non sarà semplice: amministrare significa prendere decisioni difficili, gestire risorse limitate, mettersi in discussione, affrontare problemi concreti che toccano la vita di ciascuno di noi. Significa lavorare con trasparenza e visione, con obiettivi chiari e verificabili. Ecco perché non arrivo con promesse straordinarie o soluzioni facili. Arrivo con una consapevolezza semplice, ma fondamentale: la volontà di esserci, di ascoltare e di prendermi le dovute responsabilità. Perché amministrare vuol dire prima di tutto essere presenti, disponibili, riconoscibili.

Questo percorso, ovviamente, non sarà un cammino solitario: al mio fianco ci sarà una squadra già pronta, competente e motivata, che a brevissimo con un incontro pubblico, renderò nota insieme al programma elettorale.

Amministrare una comunità non è un esercizio improvvisato: richiede conoscenza, competenza e la consapevolezza delle sfide già affrontate e di quelle che ci attendono.»