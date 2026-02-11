Scatta una foto d’amore e vinci una giornata in Spa: a Sesto Campano il contest di San Valentino

Si può partecipare entro il 13 febbraio. L’iniziativa condivisa anche dal blogger Emanuele Cenami di ‘IFP Molise’

Per la festa degli innamorati, Sesto Campano si veste di romanticismo e propone un’iniziativa pensata per celebrare l’amore in uno degli angoli più suggestivi del borgo. Nasce così un concorso fotografico he invita le coppie a vivere un momento unico, in uno dei luoghi più suggestivi del centro storico. II premio, per la coppia vincitrice, è un’esperienza esclusiva: un ingresso per due persone al Centro Benessere Messegué di Castelpetroso, valido per il 14 febbraio o utilizzabile in qualsiasi momento dell’anno.

La partecipazione al contest è pensata per condividere una giornata emozionante in un percorso dedicato ai sentimenti. Per l’occasione, l’amministrazione comunale ha adornato i vicoli del paese con dei suggestivi cuori luminosi. Basta seguirli e lasciarsi guidare fino alla Piazzetta degli Innamorati. Qui, davanti alla scenografica installazione artistica a forma di cuore recentemente inaugurata, le coppie potranno scattarsi una foto e pubblicarla sui social, avendo l’accortezza di taggarla con la frase @comunesestocampano. Entro il 13 febbraio alle 12.00, lo scatto che avrà ottenuto più like si aggiudicherà la giornata di relax e raffinatezza al Centro Messegué.

Un’iniziativa che sta già raccogliendo adesioni e che è stata raccontata anche su Facebook e Instagram attraverso un contenuto realizzato da Emanuele Cenami. Il blogger di IFP Molise, in un video (in allegato) realizzato tra le strade avvolte delle luminarie, ha condiviso con i suoi follower l’atmosfera magica che gli innamorati troveranno a Sesto Campano.

“Siamo molto soddisfatti – commenta il sindaco Eustachio Macari – di poter presentare un’iniziativa che chiude idealmente il cerchio di un percorso iniziato con l’inaugurazione della nuova ‘Piazzetta degli Innamorati’. Quel momento non è stato solo l’apertura di un nuovo spazio urbano, ma l’idea di restituire al paese un luogo capace di raccontare sentimenti ed affetti. Il contest di San Valentino è la naturale continuazione di questo progetto: un invito a vivere la piazza, a scoprirla e a trasformarla in un set di ricordi per le coppie, ma anche per chi desidera celebrare l’amore in tutte le sue forme. Siamo convinti che iniziative come questa contribuiscano a promuovere l’immagine di Sesto Campano, a valorizzare il nostro centro storico e a rendere il paese sempre più attrattivo per chi cerca un luogo autentico, ricco di storia e bellezza”.

Un ulteriore tassello nel programma più ambizioso e vasto di dare al paese una nuova valorizzazione, sottolinea il primo cittadino, “attraverso interventi tangibili e una serie di iniziative che guardano al futuro. Il nostro obiettivo è sempre lo stesso: migliorare la qualità della vita delle persone, rendere Sesto Campano un punto di riferimento per il territorio e costruire un percorso di crescita condiviso. Continueremo a lavorare al meglio, insieme all’intera amministrazione e con il supporto della comunità, perché ogni passo compiuto sia un ulteriore motivo di orgoglio per il nostro paese e consenta di raggiungere tutti i traguardi che ci siamo prefissati”.