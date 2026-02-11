Telemolise lancia il Tg LIS: inclusione concreta con giovani laureati con disabilitÃ 

Notizie dal Molise in un telegiornale nella lingua italiana dei segni, confezionato da una redazione composta da quattro giovani laureati, tre all'UniversitÃ del Molise e uno all'UniversitÃ di Teramo, con invaliditÃ riconosciuta all'80% e differenti tipologie di disabilitÃ : Ã¨ l'iniziativa del gruppo editoriale dell'emittente Telemolise che ha assunto i giovani appositamente per il progetto "di straordinaria valenza sociale e culturale", come evidenziano il presidente dell'Ordine dei Giornalisti del Molise, Vincenzo Cimino, l'editore Quintino Pallante e il direttore dell'emittente, Manuela Petescia.

Non c'Ã¨ solo il carattere innovativo del prodotto editoriale, volto a favorire l'accesso all'informazione per le persone sorde: obiettivo del gruppo editoriale non Ã¨ "offrire una rappresentazione assistenziale o simbolica dell'inclusione, bensÃ¬ promuovere un'inclusione concreta, visibile e gratificante, fondata sul riconoscimento delle competenze, sulla dignitÃ del lavoro e sulla giusta retribuzione delle professionalitÃ coinvolte".

"Ãˆ un progetto che porto nel cuore da moltissimo tempo - spiega Manuela Petescia - e che ho inseguito con convinzione, aspettando che maturassero le condizioni giuste per realizzarlo. Oggi sono profondamente felice e grata all'editore Quintino Pallante, perchÃ© per me si avvera un sogno". Proprio l'editore dell'emittente commenta: "Sono onorato di aver contribuito a creare un servizio realmente fruibile dalle persone sorde e il fatto che sia realizzato da giovani con disabilitÃ conferma ancora una volta il grande servizio pubblico che Telemolise offre da sempre e con notevoli sacrifici".

"Ãˆ motivo di grande soddisfazione - evidenzia il rettore dell'UniversitÃ del Molise, Giuseppe Peter Vanoli - vedere laureati del nostro ateneo conquistare un posto di lavoro cosÃ¬ qualificato e prestigioso. Il loro percorso dimostra in modo concreto come l'inclusione sia possibile quando formazione, competenze e opportunitÃ reali si incontrano".

Il progetto Tg Lis sarÃ presentato giovedÃ¬ 19 febbraio, alle 11, nella sala Biblioteca Lombardi del Consiglio regionale del Molise; da qual momento andrÃ in onda tutti i giorni sulle reti di Telemolise alle 17.