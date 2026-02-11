Agnone, escrementi canini davanti a un edificio : necessario piÃ¹ senso civico

Tutti amiamo i nostri amici a quattro zampe, compagni fedeli delle nostre giornate e presenza affettuosa nelle nostre comunitÃ . Tuttavia, lâ€™amore per gli animali non puÃ² e non deve giustificare comportamenti incivili.

La foto documenta una situazione verificatasi ad Agnone: escrementi canini lasciati davanti allâ€™ingresso di un edificio, in un punto ben visibile e frequentato. Uno spettacolo oggettivamente ributtante e inconcepibile, che crea disagio ai cittadini e danneggia il decoro urbano.

Episodi come questo evidenziano quanto sia ancora necessario richiamare tutti al rispetto delle regole basilari di convivenza civile. Raccogliere i bisogni del proprio cane non Ã¨ solo un obbligo previsto dalla normativa, ma un dovere morale verso la comunitÃ .

Agnone merita attenzione, cura e rispetto. Basta davvero poco: un sacchetto e un gesto di responsabilitÃ per evitare situazioni spiacevoli e mantenere puliti gli spazi condivisi. Il senso civico Ã¨ il primo passo per una cittÃ piÃ¹ decorosa e vivibile per tutti.