Fresilia, frana tra i viadotti: senso unico alternato. Saia chiede più fondi alla Regione

A seguito di un movimento franoso lungo la Strada Provinciale 59 “Fresilia”, nel tratto compreso tra il viadotto “Aia di Lemme” e il viadotto “Ponte del Rio”, nei pressi dello svincolo di Casalciprano, la Provincia di Isernia ha emanato un’ordinanza per garantire la sicurezza della circolazione stradale. A tutela degli automobilisti, è stata disposta l’istituzione del senso unico alternato regolato da semafori, con l’installazione di barriere di protezione sulla careggiata e un limite di velocità di 30 km/h. Le misure resteranno attive fino al completamento degli interventi di messa in sicurezza del tratto.

“La Fresilia ha bisogno di grande attenzione – ha commentato il presidente della Provincia, Daniele Saia – per questo invieremo una nota alla Regione Molise per richiedere maggiori risorse da destinare alla sistemazione della strada. Inoltre, cercheremo, per quanto possibile, di reperire ulteriori somme anche attraverso l’eventuale avanzo di amministrazione. Ancora una volta, torna all’attenzione il tema del depotenziamento delle Province: senza fondi adeguati, è sempre più difficile garantire interventi rapidi ed efficienti sui tratti di competenza. La politica nazionale dovrebbe affrontare una volta e per tutte la questione”.