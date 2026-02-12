Partecipa a Alto Molise

Aree Interne al Femminile – Attestato di riconoscimento alla Dott.ssa Silvana Di Palma, Sindaca di Castiglione MM, per l’impegno nelle aree interne

Attualità
Nel corso dell’evento “Aree Interne al Femminile”, promosso da SVIMAR – Associazione per lo Sviluppo del Mezzogiorno e delle Aree Interne, è stato conferito un prestigioso riconoscimento alla Sindaca di Castiglione Messer Marino, Dott.ssa Silvana Di Palma.

L’attestato, consegnato venerdì 30 gennaio 2026 presso Villa Orsini di Mirabella Eclano, e firmato dal Presidente SVIMAR Giacomo Rosa, reca una motivazione significativa:

“Donna coraggiosa impegnata in prima linea ad amministrare una comunità delle aree interne che soffre di isolamento, carenze infrastrutturali con difficoltà di accesso a sanità ed istruzione. Con apprezzamento e riconoscenza.”

Un riconoscimento che rappresenta un attestato di stima per l’impegno quotidiano, il coraggio e la determinazione con cui guida la nostra comunità, affrontando le sfide delle aree interne: dall’isolamento alla carenza infrastrutturale, dall’accesso ai servizi essenziali alla tutela dei diritti fondamentali.

Un premio che appartiene non solo a chi amministra, ma a un intero territorio che continua a credere nel valore delle proprie comunità.

 Grazie per il lavoro svolto a servizio di Castiglione Messer Marino e delle aree interne.

 
 
 
