Visita istituzionale del nuovo Questore di Isernia Luigi Peluso al Comando dei Vigili del Fuoco

Nella giornata dell' 11 febbraio 2026, alle ore 10:00, il Comandante Antonio Giangiobbe con i funzionari del Comando e personale in servizio hanno ricevuto in visita istituzionale il nuovo questorie di Isernia, Luigi Peluso, nella sede di piazzale Angelo Guglielmi. Il nuovo Questore ha incontrato in un clima di grande cordialitÃ il personale operativo e amministrativo e ha visitato i vari uffici e settori operativi della sede del Comando, in particolar modo si Ã¨ soffermato a visitare la sala operativa, cuore pulsante di tutto il sistema del soccorso tecnico urgente, uno dei compiti istituzionale con cui tutti i giorni i vigili del fuoco si trovano ad affrontare. L'incontro Ã¨ terminato con l'impegno reciproco del Comandante e del Questore di portare avanti una collaborazione incisiva ed efficace, finalizzata alla risoluzione delle diverse criticitÃ riscontrabili sul territorio