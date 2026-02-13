Esercitazione di Protezione Civile per il festival dell'Educazione Civica

Promuovere la cultura della prevenzione, dell’autoprotezione e della collaborazione: questo l’obiettivo dell’esercitazione svolta il 7 febbraio nel comune di Isernia, che ha visto il coinvolgimento di alcune classi della scuola primaria e dell’istituto artistico del capoluogo.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito del progetto “Festival dell’Educazione Civica”, promosso dalla Prefettura, con la finalità di avvicinare i giovani alle Istituzioni e diffondere la consapevolezza del ruolo del sistema di protezione civile.

Nel corso delle attività è stato simulato un evento sismico che ha interessato in modo particolare un edificio scolastico, per il quale è stata disposta l’evacuazione dei locali e il soccorso di alcuni feriti. Le operazioni si sono svolte secondo le procedure previste dai piani di emergenza, consentendo agli studenti di comprendere concretamente l’importanza dei comportamenti corretti da tenere in caso di terremoto.

È stata simulata anche la convocazione del Centro Coordinamento Soccorsi presso la Sala Operativa Integrata del comando dei Vigili del Fuoco, alla quale ha assistio una classe del liceo artistico cittadino. Agli studenti sono state illustrate le modalità operative di gestione dell’emergenza, le funzioni di coordinamento e il ruolo delle diverse componenti istituzionali coinvolte nell'emergenza.

Al termine dell’esercitazione, il prefetto ha ringraziato gli studenti per la notevole attenzione dimostrata e i bambini della scuola primaria che hanno partecipato alle operazioni di evacuazione sotto la supervisione del dirigente scolastico e degli insegnanti. Un sentito ringraziamento è stato rivolto a tutte le componenti del sistema di protezione civile – il comando dei Vigili del Fuoco, componente fondamentale del sistema di protezione civile, la Regione Molise, il comune di Isernia, le Forze dell’Ordine, il Servizio 118 e la Croce Rossa Italiana – che hanno contribuito con il massimo impegno alla buona riuscita dell’iniziativa, dimostrando come lo spirito di collaborazione rappresenti un elemento essenziale per fronteggiare qualsiasi calamità.