Da marzo attivo anche in Molise il numero unico di emergenza 112

Dal prossimo mese di marzo entrerà in funzione anche in Molise il numero unico di emergenza 112.Lo ha annunciato il presidente della Regione, Francesco Roberti, nel corso della 'Giornata europea del numero unico 112', presentando anche il logo

Alla centrale operativa verranno impiegati 33 operatori tecnici. Inoltre, sotto il profilo della formazione, è stata attivata anche una sessione dedicata all'accessibilità dell'emergenza con l'obiettivo di approfondire l'utilizzo dell'app 'Where Are U' e dell'approccio corretto da adottare nelle comunicazioni di emergenza con le persone sorde. "Il numero unico di emergenza - ha detto il governatore - rappresenta un modello integrato ed efficace, fondato sulla collaborazione tra istituzioni e forze operative, che consente di offrire risposte rapide e coordinate in situazioni di bisogno.

In Molise siamo pronti a partire - ha aggiunto - e nell'attuale legislatura, anche in questo settore, abbiamo recuperato i ritardi accumulati in passato".