Immigrazione in Molise in crescita: 14.614 stranieri residenti a fine 2024

Sono 14.614 gli stranieri residenti in Molise a fine 2024 con aumento rispetto al 2023, in controtendenza rispetto alla popolazione molisana che cala di 1.258 unitÃ arrivando a 287.966 residenti dai 289.224 di inizio 2024.

E' quanto emerge dal dossier statistico sull'immigrazione, presentato, a Termoli, alla presenza del console della Repubblica tunisina Khaled Fekih, di Luca Di Sciullo, presidente del Centro studi e ricerche Idos, del questore di Campobasso Domenico Farinacci.

L'evento, moderato da Hanen Benmariem dell'Associazione Salam Aps della cittÃ , ha visto la presentazione dei numeri degli immigrati in regione.

Il report nazionale, realizzato dal Centro studi e ricerche Idos presieduto da Di Sciullo, ha realizzato una "fotografia" efficace della situazione italiana stratificata per regioni.

In Molise sono 6.100 i lavoratori occupati in vari settori come il lavoro domestico per il 24,5%, nell'agricoltura il 12,4%, nell'industria per il 4,5%, nei servizi per il 5,6% e il commercio per il 7,3

Sono presenti stranieri anche sui pescherecci della flottiglia locale. Si tratta di tunisini, albanesi e asiatici. I migranti in accoglienza a giugno 2025 sono 1.798 mentre gli studenti stranieri iscritti all'anno scolastico 2023/2024 sono 1.411.

Per quanto riguarda la distribuzione territoriale, gli immigrati sono concentrati soprattutto nella provincia di Campobasso, attestati sui 10.433 rispetto a Isernia. La maggior parte sono di nazionalitÃ europea con 2.850 romeni che resta la nazionalitÃ piÃ¹ numerosa, seguita da marocchini (1.338) e nigeriani (728). Agli ultimi posti gli albanesi e ucraini.

Cresce il tasso di occupazione della popolazione straniera che passa dal 54,1% al 63,3% superando quello degli italiani.

Inoltre in Molise le imprese gestite da cittadini nati all'estero sono 2.278, in leggera crescita rispetto all'anno precedente rappresentando il 6,9% del totale delle attivitÃ locali.