Portoni Narranti di Guardiaregia alla BIT â€“ Borsa Internazionale del Turismo 2026: lâ€™arte urbana non Ã¨ solo metropolitana

L'arte urbana non Ã¨ solo metropolitana: presentata alla BIT 2026 l'iniziativa dei Portoni Narranti di Guardiaregia Nello stand della Regione Molise alla BIT â€“ Borsa Internazionale del Turismo 2026 si Ã¨ parlato anche di arte tra tradizione e modernitÃ . La giornalista Maria Rosaria Grifone, autrice del libro Alla scoperta del regno della biodiversitÃ , dedicato all'area protetta che comprende il territorio dei comuni di Guardiaregia e Campochiaro, ha illustrato l'interessante progetto di arte urbana che ha preso il via nell'autunno del 2024 nell'ambito della giÃ consolidata manifestazione Cantine Diâ€¦vine, dedicata alle eccellenze enogastronomiche del territorio, che si svolge ormai da oltre un decennio a Guardiaregia. Â«Cantine Dipinte â€“ Portoni Narranti Ã¨ una testimonianza vivente di come l'arte possa diventare strumento di identitÃ e rinascita per i nostri borghi. Ãˆ un atto d'amore verso un territorio, Ã¨ una scommessa sul futuro ed Ã¨ la dimostrazione che bellezza e memoria possono essere potenti alleati contro l'oblio e l'abbandonoÂ» ha detto Maria Rosaria Grifone nel corso del suo intervento alla BIT di Milano e ha aggiunto:

Â«Cantine Dipinte â€“ Portoni Narranti nasce infatti come progetto pluriennale, con l'obiettivo di arricchire di valore artistico un borgo che, pur affrontando lo spopolamento che affligge tante aree interne del nostro Paese, custodisce un patrimonio straordinario fatto di antiche abitazioni, panorami selvaggi, secoli di storie e leggende. Oggi, il sistema di creativitÃ urbana del comune di Guardiaregia conta ben ventisei portoni dipinti, realizzati da artisti provenienti da tutta Italia e da varie parti del mondo, ciascuno portatore di una visione unica, di una sensibilitÃ particolare, di un dialogo personale con questo territorio straordinario. Cantine Dipinte â€“ Portoni Narranti non Ã¨ solo un progetto di street art, ma un racconto corale che intreccia tradizione e contemporaneitÃ , memoria locale e sguardi internazionali, natura e cultura. Questo progetto ci insegna qualcosa di profondo: i borghi rinascono quando tornano a essere luoghi di senso, quando la loro memoria viene valorizzata e resa accessibile, quando l'arte e la cultura creano nuove ragioni per visitarli, viverli, amarli. Ogni portone dipinto Ã¨ una porta aperta sulla storia, sull'identitÃ , sulle radici che ci tengono ancorati a una terra anche quando tutto sembra spingerci altrove. Il borgo di Guardiaregia sta scrivendo una nuova pagina della sua lunga storia.

E questa volta, la sta scrivendo a colori, su legno antico, con la voce dell'arte contemporanea che dialoga con secoli di tradizioneÂ». L'autrice ha partecipato all'ultima edizione dell'importante fiera milanese su invito della cooperativa sociale La Ramegna, attiva nel turismo naturalistico allâ€™interno dellâ€™Oasi WWF di Guardiaregia-Campochiaro, che con la sua presidente Carmela Serio ha preso parte all'evento Molise: il gusto di fare insieme promosso da Confcooperative. Maria Rosaria Grifone, molisana doc, da decenni Ã¨ trapiantata nella Capitale

. Dopo la laurea in lettere allâ€™UniversitÃ Cattolica del Sacro Cuore di Milano, ha lavorato in RAI e successivamente ha svolto la sua attivitÃ allâ€™interno dellâ€™Ufficio Stampa SIAE collaborando anche con riviste e testate online.

