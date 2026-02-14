Incendio a Ripalimosani: in fiamme il tetto di unâ€™abitazione, residenti evacuati

Questa mattina, poco dopo le 10, cinque squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Campobasso sono intervenute a Ripalimosani per domare un incendio divampato sul tetto in legno di un edificio di civile abitazione composto da unâ€™unica unitÃ immobiliare.



I residenti sono stati immediatamente evacuati per motivi di sicurezza. Le operazioni di spegnimento hanno visto i vigili del fuoco lavorare sia dallâ€™esterno con unâ€™autoscala sia dallâ€™interno, utilizzando autoprotettori per la respirazione e naspi ad alta pressione. Sul posto erano presenti anche i Carabinieri di Ripalimosani, a supporto delle operazioni e per la sicurezza dellâ€™area. Al momento, lâ€™intervento dei Vigili del Fuoco Ã¨ ancora in corso.