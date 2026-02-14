Artigianato, cultura e sapori molisani al festival di Sanremo: il Comune di Agnone patrocinia Casa Molise con 5000 euro

Il Comune di Agnone sostiene ufficialmente l’iniziativa “Casa Molise a Sanremo”, uno spazio promozionale durante il Festival della Canzone Italiana 2026, promosso dall’Associazione Culturale “Amici del Morrutto” e da PS Live Group.

La Giunta comunale ha approvato il patrocinio e un contributo economico di 5.000 euro, che sarà erogato a rendiconto e fino al 50% delle spese nette sostenute, autorizzando inoltre l’uso del logo del Comune per la promozione dell’iniziativa.

Situata a pochi passi dal Teatro Ariston, in Piazza Bresca, “Casa Molise” offrirà una vetrina esclusiva per il territorio: dagli artigiani locali ai prodotti enogastronomici, fino a un tributo agli artisti molisani Fred Bongusto e Tony Dallara. Non mancherà il concorso “Regalati il Molise” – Sanremo Edition, con la possibilità di vincere una vacanza in Molise.

Secondo la Giunta, la partecipazione del Comune rappresenta un’opportunità per promuovere la cultura, il turismo e le eccellenze locali su scala nazionale e internazionale, consolidando la presenza del Molise nel cuore del festival.

Il provvedimento è stato approvato all’unanimità, con parere tecnico e contabile positivo, ed è già immediatamente eseguibile.