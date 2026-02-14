Chiusura del reparto Pediatria a Campobasso: pazienti gravi trasferiti a Termoli o Isernia, M5S denuncia scelta ingiustificata

l reparto di Pediatria dell'ospedale Cardarelli di Campobasso nelle prossime due settimane subirÃ dei lavori strutturali interni.
Un intervento pianificato dall'Asrem per migliorare la sicurezza e la qualitÃ degli ambienti dedicati ai piccoli pazienti
Lo comunica la stessa Azienda sanitaria precisando che "non ci sarÃ alcuna interruzione del servizio sanitario". E' stato predisposto un apposito piano: sarÃ assicurata la presenza di un pediatra durante le ore diurne e un sistema di reperibilitÃ per le ore notturne. Qualora si presentasse un caso grave che necessiti di ricovero ospedaliero, il paziente sarÃ trasferito nei reparti di Pediatria degli ospedali di Termoli o di Isernia.
Sull'argomento protesta il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Angelo Primiani. "Solo ora l'Asrem si Ã¨ degnata di informare la cittadinanza - afferma - per un intervento che costringe il reparto alla chiusura, spostando i piccoli pazienti verso Termoli o Isernia con inevitabili disagi per le famiglie molisane. Una scelta - aggiunge - a mio avviso totalmente ingiustificata. Ancora piÃ¹ grave Ã¨ l'assenza di programmazione e comunicazione preventiva".