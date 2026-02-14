Olympia Agnonese: i giovani leoni granata vincono 2-0 a Castel di Sangro e restano terzi in classifica

Continua il momento positivo dei giovani dellâ€™Olympia Agnonese, guidati da mister Farrocco. Anche oggi, presso il campo sintetico di Castel di Sangro, i ragazzi granata hanno conquistato una vittoria netta per 2-0 contro la squadra locale, nella sesta giornata di ritorno del campionato di Eccellenza.

Con questo successo, lâ€™Olympia mantiene il terzo posto in classifica, a un solo punto dal Matese, che oggi ha battuto la Gioiese per 1-0.

La partita Ã¨ stata giocata con grande ardore e determinazione dai giovani granata, tecnicamente superiori agli avversari, nonostante il Castel di Sangro abbia mostrato aggressivitÃ e voglia di fare risultato. In tutto lâ€™arco dei novanta minuti, gli ospiti non hanno mai impensierito il portiere dellâ€™Olympia.

Il vantaggio Ã¨ arrivato giÃ al 10Â° minuto, grazie a un bel gol di testa di Iafulli su un cross preciso di Barbato. Nella ripresa, al 20Â°, lâ€™Olympia ha raddoppiato: un rimbalzo difettoso del pallone, colpendo la gamba del portiere avversario, ha permesso il secondo gol.

Nonostante una reazione del Castel di Sangro, i tentativi non hanno creato alcun pericolo per la porta granata. A fine gara, molti dirigenti presenti sugli spalti hanno applaudito e si sono complimentati con i ragazzi e lo staff tecnico per lâ€™ennesima vittoria.

Ora lâ€™Olympia Agnonese pensa giÃ alla prossima trasferta di domenica contro la Gioiese, avversario che si preannuncia molto agguerrito.